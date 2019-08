View this post on Instagram

Ibu..tiap hari aku menemanimu bekerja,sy TDK pernah lelah untk menyemangatimu yg bekerja mulai pagi hingga sore hari..kau tak pernah mengenal lelah membersihkan kota ini dari segilintir orang2 yg blm sadar akan kebersihan. IBU..kini kau pergi untk selamanya IBU..kini kau jauh dari kami bersaudara IBU..tiada lagi canda tawamu Rasa lelahmu telah hilang karna Allah lbh sayang kepadamu.. IBU..sy akan ingat nasehat2mu untk menjadi orang yg berguna dan belajar yg sungguh.. IBU kami rindu ... . Korban bernama LINA..adalh korban tabrak, beliau tetangga kami sekaligus satu profesi menjadi PETUGAS KEBERSIHAN,beliau ini sering d temani anaknya yg masih kecil sambil duduk d trotoar sambil menunggu ibunya yg bekerja di area tanjung bunga metro dan meninggalkan 2 orang anak.. . Innalillahi wainnailaihi rojiun..kami SATGAS KEBERSIHAN PANTAI LOSARI turut berduka sedalam dalmnya.. . Foto : Edhy Rala

