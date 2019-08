View this post on Instagram

Kejadian bukan di Depok tapi hal ini bisa jadi bahan pembelajaran panitia kurban di tahun depan⁣ ⁣ Untuk para panitia kurban bahwa sapi bisa menyepak/menendang ke samping. ⁣ ⁣ Kedepannya untuk hati-hati dalam saat proses mengikat sapi perhatikan jarak aman tersebut dengan sapi untuk menghindari sepakann sapi.⁣ ⁣ Semoga tidak terjadi apa-apa untuk pakde⁣ ⁣ #iduladha2019 #iduladha

