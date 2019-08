HONG KONG – China menyebut aksi pedemo di Bandara Hong Kong yang awalnya berjalan damai berujung bentrok dengan polisi sudah seperti teroris.

Massa pro-demokrasi kembali melakukan unjuk rasa di Bandara Hong Kong pada Selasa (13/8) mengakibatkan pihak otoritas bandara membatalkan semua penerbangan. Polisi membubarkan demonstran dengan menggunakan bubuk merica dan gas air mata, serta menahan lima orang.

The brutal beating and illegal restraint of a reporter by the protesters at the #HongKong airport Tuesday night is “no difference to terrorists,” and their actions already went beyond the bottom line of humanity: The Liaison Office of the Central People’s Government in HK #香港 pic.twitter.com/hNFYbB3OAS— Global Times (@globaltimesnews) August 14, 2019