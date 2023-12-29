Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

3 Aktivis Hong Kong Dipenjara 6 Tahun karena Rencana Bom Gedung Pemerintahan

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 29 Desember 2023 |16:05 WIB
3 Aktivis Hong Kong Dipenjara 6 Tahun karena Rencana Bom Gedung Pemerintahan
3 aktivis Hong Kong dipenjara 6 tahun karena rencana bom gedung pemerintahan (Foto: Reuters)
A
A
A

HONG KONG - Tiga aktivis Hong Kong telah dipenjara hingga enam tahun karena keterlibatan mereka dalam rencana pemboman gedung-gedung pemerintahan dan publik yang gagal.

Ketiganya awalnya didakwa melakukan konspirasi untuk melakukan terorisme berdasarkan undang-undang keamanan nasional.

Mereka adalah bagian dari "Returning Valiant", sebuah kelompok pro-kemerdekaan yang menyusun rencana tersebut pada 2021 menyusul protes pro-demokrasi.

Mereka ditangkap pada Juli 2021, sebelum bisa melaksanakan rencananya.

Pengadilan mendengar bahwa Ho Yu-wang, Kwok Man-hei, dan Cheung Ho-yeung berencana membuat bom menggunakan bahan peledak TATP dan menempatkannya di berbagai gedung publik, termasuk kantor pemerintah, kantor polisi, gedung pengadilan, dan jalur kereta api.

Pengadilan mengatakan ketiga orang ini bermaksud melaksanakan rencana mereka antara 1 April dan 5 Juli 2021, tetapi ditangkap sebelum perangkat apa pun dibuat.

Jaksa mengatakan Ho, yang berusia 17 tahun ketika ditangkap, bertanggung jawab membuat bahan peledak. Dia mengaku bersalah atas tuduhan terorisme dan dijatuhi hukuman enam tahun penjara, dan pengadilan menganggapnya sebagai "pemimpin kelompok" tersebut.

Cheng, 23, juga dijatuhi hukuman enam tahun penjara. Sedangkan Kwok, 21, dijatuhi hukuman penjara 30 bulan. Mereka berdua mengaku bersalah atas tuduhan yang lebih ringan yaitu konspirasi yang menyebabkan ledakan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/09/18/2994355/hong-kong-jadi-kota-penyelundupan-emas-terbesar-dalam-sejarah-146-kg-logam-mulia-senilai-rp159-miliar-disita-gasaz22yTy.jpg
Hong Kong Jadi Kota Penyelundupan Emas Terbesar dalam Sejarah, 146 Kg Logam Mulia Senilai Rp159 Miliar Disita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/11/18/2981827/uu-keamanan-nasional-kembali-picu-kontroversi-china-dituding-tindas-kebebasan-hong-kong-g34g4WUwMa.jpg
UU Keamanan Nasional Kembali Picu Kontroversi, China Dituding Tindas Kebebasan Hong Kong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/10/18/2918268/dipercaya-kaya-khasiat-pizza-hut-jual-pizza-ular-di-hong-kong-i3eRUXc12k.jpg
Dipercaya Kaya Khasiat, Pizza Hut Jual Pizza Ular di Hong Kong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/09/18/2880051/wni-yang-hanyut-akibat-banjir-di-hong-kong-meninggal-dunia-9PUisKGDqt.jpg
WNI yang Hanyut Akibat Banjir di Hong Kong Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/08/18/2879414/hong-kong-dilanda-hujan-paling-deras-dalam-140-tahun-jalanan-dan-stasiun-kebanjiran-CtBwhzeCS9.JPG
Hong Kong Dilanda Hujan Paling Deras dalam 140 Tahun, Jalanan dan Stasiun Kebanjiran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/01/18/2875470/topan-saola-diperkirakan-segera-mendarat-kjri-hongkong-imbau-wni-waspada-dan-berada-di-tempat-aman-bk2SUtcQyx.jpg
Topan Saola Diperkirakan Segera Mendarat, KJRI Hongkong Imbau WNI Waspada dan Berada di Tempat Aman
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement