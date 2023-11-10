Dipercaya Kaya Khasiat, Pizza Hut Jual Pizza Ular di Hong Kong

HONG KONG - Perusahaan Amerika Serikat (AS), Pizza Hut, bekerja sama dengan restoran Hong Kong yang berusia seabad untuk memberikan sentuhan modern pada hidangan tradisional, yakni pizza ular.

Penawaran baru ini menggabungkan suwiran daging ular, jamur hitam, dan ham kering khas China atau Tiongkok. Semuanya merupakan bahan yang sangat diperlukan dalam sup ular autentik dan merupakan bagian dari alur pemasaran waralaba Hong Kong untuk menarik perhatian secara online.

Beberapa pengunjung di Hong Kong dan sekitar Tiongkok selatan telah lama menikmati sup ular, terutama selama musim dingin.

Menurut pepatah dalam dialek Kanton setempat, waktu terbaik untuk memakan ular adalah saat angin musim gugur mulai bertiup. Saat itu, ular sudah gemuk dan bersiap menghadapi hibernasi.

BACA JUGA: Lukisan Nenek Moyang Pizza Ditemukan di Reruntuhan Pompeii

Banyak yang percaya bahwa daging ular memiliki khasiat obat, memperbaiki kondisi kulit dan menghangatkan tubuh.

Budaya kuliner kaya yang berbahan dasar ular juga umum terjadi di wilayah lain di Asia Tenggara, seperti Vietnam dan Thailand, tempat ular biasanya dibudidayakan untuk dikonsumsi.

“Dipasangkan dengan keju dan ayam potong dadu, daging ular menjadi lebih kaya rasa,” kata Pizza Hut Hong Kong dalam sebuah pernyataan sebelum hidangan tersebut mulai dijual minggu lalu.