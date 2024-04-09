Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Hong Kong Jadi Kota Penyelundupan Emas Terbesar dalam Sejarah, 146 Kg Logam Mulia Senilai Rp159 Miliar Disita

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 09 April 2024 |16:04 WIB
Hong Kong Jadi Kota Penyelundupan Emas Terbesar dalam Sejarah, 146 Kg Logam Mulia Senilai Rp159 Miliar Disita
Hong Kong jadi kota penyelundupan emas terbesar dalam sejarah, 146 logam mulia senilai Rp159 miliar disita (Foto: Hong Kong Government)
A
A
A

HONG KONG – Pihak berwenang Hong Kong telah melakukan operasi penyelundupan emas terbesar di kota itu, dengan menyita 146 kg logam mulia yang disamarkan sebagai suku cadang mesin.

Hasil tangkapan tersebut diperkirakan bernilai lebih dari USD10 juta (Rp159 miliar) dan dicegat bulan lalu dalam perjalanan ke Jepang.

Seorang pria berusia 31 tahun telah ditangkap dan dibebaskan dengan jaminan sambil menunggu penyelidikan lebih lanjut.

Penyelundupan adalah pelanggaran serius dan ancaman hukumannya bisa mencapai tujuh tahun penjara berdasarkan hukum Hong Kong.

Dikutip BBC, pejabat bea cukai mengatakan mereka menemukan penemuan tersebut saat memeriksa dua kompresor udara yang berangkat dalam pengiriman kargo ke Jepang pada tanggal 27 Maret, yang menimbulkan kecurigaan karena tekstur dan beratnya yang tidak biasa.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/11/18/2981827/uu-keamanan-nasional-kembali-picu-kontroversi-china-dituding-tindas-kebebasan-hong-kong-g34g4WUwMa.jpg
UU Keamanan Nasional Kembali Picu Kontroversi, China Dituding Tindas Kebebasan Hong Kong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/29/18/2946810/3-aktivis-hong-kong-dipenjara-6-tahun-karena-rencana-bom-gedung-pemerintahan-R1EADtKQT8.jpg
3 Aktivis Hong Kong Dipenjara 6 Tahun karena Rencana Bom Gedung Pemerintahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/10/18/2918268/dipercaya-kaya-khasiat-pizza-hut-jual-pizza-ular-di-hong-kong-i3eRUXc12k.jpg
Dipercaya Kaya Khasiat, Pizza Hut Jual Pizza Ular di Hong Kong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/09/18/2880051/wni-yang-hanyut-akibat-banjir-di-hong-kong-meninggal-dunia-9PUisKGDqt.jpg
WNI yang Hanyut Akibat Banjir di Hong Kong Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/08/18/2879414/hong-kong-dilanda-hujan-paling-deras-dalam-140-tahun-jalanan-dan-stasiun-kebanjiran-CtBwhzeCS9.JPG
Hong Kong Dilanda Hujan Paling Deras dalam 140 Tahun, Jalanan dan Stasiun Kebanjiran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/01/18/2875470/topan-saola-diperkirakan-segera-mendarat-kjri-hongkong-imbau-wni-waspada-dan-berada-di-tempat-aman-bk2SUtcQyx.jpg
Topan Saola Diperkirakan Segera Mendarat, KJRI Hongkong Imbau WNI Waspada dan Berada di Tempat Aman
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement