Hong Kong Jadi Kota Penyelundupan Emas Terbesar dalam Sejarah, 146 Kg Logam Mulia Senilai Rp159 Miliar Disita

Hong Kong jadi kota penyelundupan emas terbesar dalam sejarah, 146 logam mulia senilai Rp159 miliar disita (Foto: Hong Kong Government)

HONG KONG – Pihak berwenang Hong Kong telah melakukan operasi penyelundupan emas terbesar di kota itu, dengan menyita 146 kg logam mulia yang disamarkan sebagai suku cadang mesin.

Hasil tangkapan tersebut diperkirakan bernilai lebih dari USD10 juta (Rp159 miliar) dan dicegat bulan lalu dalam perjalanan ke Jepang.

Seorang pria berusia 31 tahun telah ditangkap dan dibebaskan dengan jaminan sambil menunggu penyelidikan lebih lanjut.

Penyelundupan adalah pelanggaran serius dan ancaman hukumannya bisa mencapai tujuh tahun penjara berdasarkan hukum Hong Kong.

Dikutip BBC, pejabat bea cukai mengatakan mereka menemukan penemuan tersebut saat memeriksa dua kompresor udara yang berangkat dalam pengiriman kargo ke Jepang pada tanggal 27 Maret, yang menimbulkan kecurigaan karena tekstur dan beratnya yang tidak biasa.