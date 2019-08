HONG KONG – Video konvoi kendaraan militer meluncur di Shenzhen, Guangdong, kota yang dekat dengan Hong Kong, muncul di media sosial.

Video itu diunggah media yang didukung pemerintah China, People's Daily dan Global Times.

Jarak Shenzen ke Hong Kong sekira 27 kilometer.

Terlihat dalam klip tersebut lusinan truk militer serta kendaraan taktis berbaris di trotoar di sebelah pintu masuk Pusat Olahraga Teluk Shenzhen di distrik Nanshan pada Senin (12/8) di seberang pelabuhan Hong Kong.

South China Morning Post (SCMP) melaporkan personel berseragam kamuflase berdiri di pintu masuk pusat olahraga, tetapi tidak menghalangi akses ke warga sipil.

In video: Chinese armed police armored vehicle fleet is prepared for a drill in Shenzhen, S China's Guangdong province. pic.twitter.com/bU4IxhaM0s— People's Daily, China (@PDChina) August 12, 2019