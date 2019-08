BEKASI - Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Refdi Andri dan Kapolda Metro Jaya, Irjen Gatot Eddy Pramono meresmikan gedung Satuan Penyelenggara Administrasi (Satpas) SIM dan Gerai SIM Polres Bekasi di Komplek Pemkab Bekasi, Sukamahi, Cikarang Pusat, Kamis (22/8/2019).

Selain meresmikan gedung, kata Refdi, pihaknya juga meresmikan FIFO Integrated System (sistem antrean first in first out terintergrasi) guna menunjang Satpas dalam melayani para pemohon SIM.

“Satpas SIM Polres Bekasi ini patut menjadi contoh untuk semua satuan-satuan kewilayahan,” kata Refdi di Gedung Satpas SIM Polres Bekasi.

Kata dia, pelayanan di Satpas yang didukung teknologi FIFO Integrated System ini merupakan komitmen Polri kepada masyarakat. Lazimnya sistem dan teknologi yang baru diterapkan, kata Refdi, akan terus dievaluasi pelaksanaannya.

“Komitmen ini penting dimana unsur-unsur pelayanan akan dievaluasi terhadap inovasi dan terobosan yang dilakukan,” sambungnya.

Meski didukung teknologi yang mumpuni, menurut Refdi, pelayanan yang diberikan kepada masyarakat akan sia-sia jika tanpa pengawasan dan komitmen yang baik dari para pelaksana pelayanan. “Pelayanan publik harus dengan perinsip berkualitas, cepat, tepat, terjangkau, dan murah,” tegasnya.

Yang terpenting saat ini, kata Refdi, komitmen Kapolres Bekasi dan Kasat Lantas Polres Bekasi menjaga dan mengawasi pelaksanaan pelayanan di Satpas Polres Bekasi ini. “Mungkin ini pelayanan unggul yang pertama berkaitan dengan Satpas di Indonesia,” pungkasnya.

Selain Kapolda Merto Jaya dan Kakorlantas, peresmian Satpas SIM tersebut juga dihadiri Kapolres Metro Bekasi Kombes Candra Sukma Kumara, Kasat Lantas Polres Bekasi AKBP Santono, Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja, dan sejumlah pejabat Forpimda Bekasi.

Diketahui, Gedung Satpas seluas 3.300 meter persegi dibangun di atas lahan seluas 8.300 meter persegi. Terdiri dari ruang tunggu, ruang registrasi, ruang foto dan identifikasi, ruang pencerahan, ruang uji teori, kantor, dan ruang pelayanan lainnya. Sementara lahan seluas 5.000 meter persegi digunakan untuk tempat parkir dan lapangan uji praktek. Luas lahan, aristektur bangunan, jumlah ruang, dan warna gedung telah diatur dalam petunjuk teknis yang dijadikan standar Satpas Prototipe.

Sejumlah ruang pelayanan publik dilengkapi dengan fasilitas peralatan teknologi informasi seperti internet, wireless, komputer, LED TV Wal, CCTV, server , speaker, dan tablet. Kantor Satpas ini juga menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas dan ruang laktasi bagi ibu menyusui serta ruang bermain untuk anak-anak.

(wal)