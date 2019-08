View this post on Instagram

Hujan perdana Mengguyur sumatera selatan, kasat binmas polres muba Sumatera Selatan, iptu riky, sujut sukur di tengah lahan yang terbakar saat dirinya sedang bertugas memadamkan api lahan yg terbakar,, Semangat terus polri ku kinerja mu demi memberikan kenyamanan masyarakat selalu menjadi kebanggaan kami,, bravo polri