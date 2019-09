SEBUAH video lama seorang reporter televisi Amerika Serikat (AS) kembali muncul di Twitter dan menjadi viral, memicu reaksi menggelikan, meme dan lelucon dari warganet. Sara Welch dari stasiun berita KTLA, membuat kesalahan di tengah siaran langsung saat mengatakan dia mencoba menghubungi seorang pria yang tewas dalam pengejaran polisi, tetapi pria itu 'tidak dapat dimintai komentar'.

Dalam sebuah video, dia berkata: "Kami mencoba menjangkau orang yang meninggal dalam pengejaran ini. Mereka tidak dapat dimintai komentar. Kembali kepada Anda."

Beberapa saat setelah video itu muncul kembali di Twitter, warganet mulai mengerjai si reporter untuk kesalahan itu. Seseorang dengan nama pengguna @yashar mem-posting video itu dari akunnya dengan teks: "Ketika saya mengatakan saya hampir pingsan karena tertawa ..."

When I say I nearly passed out from laughing... pic.twitter.com/TJgpLocqrL