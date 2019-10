BAGHDAD – Pasukan keamanan Irak melepaskan tembakan ke ribuan demonstran yang melanggar jam malam di Baghdad pada Kamis dan terlibat baku tembak dengan kelompok bersenjata di selatan ibu kota. Insiden itu terjadi pada hari ketiga demonstrasi anti-pemerintah yang telah menewaskan sedikitnya 27 orang.

Demonstrasi yang dimulai sejak Selasa, 1 Oktober itu telah menyebar ke kota-kota lain di Irak selatan yang didominasi Muslim Syiah. Polisi mengatakan bahwa mereka telah menemukan demonstran yang membawa senjata di sana.

BACA JUGA: Protes Pemerintah Irak, 10 Orang Tewas dan 200 Terluka

Berdasarkan keterangan kepolisian Irak, dua polisi dan dua pengunjuk rasa tewas Kamis malam di Kota Diwaniya sekira 160 km selatan Baghdad, sementara seorang pengunjuk rasa dipukuli sampai mati di Kota Hilla yang berdekatan.

Sumber keamanan mengatakan tiga orang lainnya tewas di salah satu distrik Baghdad dan di tempat lain di ibu kota pengunjuk rasa telah membakar kendaraan militer.

Demonstrasi yang juga telah melukai lebih dari 600 orang itu dipicu oleh tingginya angka pengangguran dan layanan publik yang buruk. Namun, sejak saat itu telah meningkat menjadi seruan untuk mengganti pemerintahan dan menjadi salah satu tantangan keamanan terburuk dalam beberapa tahun terakhir di negara yang dilanda perang itu.

Para demonstran tampaknya tidak terkait dengan partai politik mana pun dan unjuk rasa yang terjadi tanpa peringatan itu mengejutkan pasukan keamanan.

Foto: Reuters.

“Peluru tidak menakuti kita. Mereka tidak menakuti orang Irak. Ini semua akan jatuh di atas kepala mereka, ”kata seorang pengunjuk rasa di ibukota sebagaimana dilaporkan Reuters, Jumat (4/10/2019).

Sedikitnya 4.000 pengunjuk rasa berkumpul di Tayaran Square Baghdad dan berusaha untuk bergerak ke Alun-alun Tahrir pusat kota tetapi disambut dengan tembakan polisi dan gas air mata. Polisi menggunakan amunisi hidup di Distrik Zaafaraniya di Baghdad, tempat tiga demonstran ditembak mati, dan ada protes di distrik Shula barat laut.

Polisi mengatakan para pemrotes menembaki mereka di Kota Rifae di mana tujuh orang tewas semalam dan satu lagi pada hari Kamis. Lima puluh orang dilaporkan terluka di Rifae, termasuk lima polisi.

Amnesty International meminta pemerintah Perdana Menteri Adel Abdul Mahdi untuk mengendalikan pasukan keamanan dan menyelidiki pembunuhan yang terjadi. Organisasi itu mengecam kebrutalan polisi terhadap para demonstran.

"Sangat memalukan bahwa pasukan keamanan Irak berkali-kali berurusan dengan pengunjuk rasa dengan kebrutalan menggunakan kekuatan mematikan dan tidak perlu. Sangat penting bahwa pihak berwenang memastikan investigasi yang sepenuhnya independen dan tidak memihak, "kata Lynn Maalouf, Direktur Riset Timur Tengah Amnesty International.

PBB mendesak pemerintah untuk "melakukan pengekangan maksimum" dan memungkinkan berlangsungnya demonstrasi damai.

Irak telah berjuang untuk pulih sejak mengalahkan kelompok teroris Islamic State (IS) pada 2017. Infrastruktur negara itu telah hancur perang saudara sektarian yang terjadi selama satu dekade, pendudukan asing, dua invasi Amerika Serikat (AS), sanksi AS dan perang melawan tetangganya.

Setelah akhirnya mencapai perdamaian dan bebas untuk berdagang, banyak warga Irak mengatakan pemerintah mereka gagal membangun kembali negara itu.

Demonstrasi dimulai di Baghdad pada Selasa dan dengan cepat tumbuh dan menyebar ke kota-kota lain, terutama di selatan Irak. Polisi telah menembakkan peluru hidup, gas air mata dan meriam air untuk membubarkan pengunjuk rasa.

BACA JUGA: Laporan Investigasi Sebut Tentara Inggris Dapat izin Membunuh Warga Sipil Irak dan Afghanistan

Para pengunjuk rasa mengarahkan kemarahan mereka pada kelas pemerintah dan politik yang mereka katakan korup dan tidak melakukan apa pun untuk meningkatkan kehidupan mereka.

Perdana Menteri Abdul Mahdi mengetuai pertemuan darurat dewan keamanan nasional dan memerintahkan jam malam Kamis di Baghdad. Hanya pelancong dari dan ke bandara, ambulans, beberapa pegawai pemerintah dan peziarah yang diizinkan di jalanan.