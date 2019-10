LONDON – Kepolisian Inggris mengonfirmasi telah menahan lebih dari 800 orang terkait demonstrasi kelompok yang dikenal sebagai Extinction Rebellion, sejak protes itu dimulai pada 8 Oktober lalu. Salah satu dari mereka yang ditahan adalah Putri Belgia, Marie-Esmeralda.

Mengutip penyelenggara demonstrasi, Sky News melaporkan bahwa Putri Marie-Esemeralda dari Belgia telah ditangkap dalam demonstrasi perubahan iklim di London. Bibi dari Raja Belgia, Philippe itu dilaporkan masih dalam penyelidikan dan "masalah ini belum selesai".

Sebelumnya, sebuah dokumen yang menunjukkan bahwa sang putri dibebaskan dari kantor polisi Camden "tanpa dikenakan tuntutan" muncul online di Twitter pada hari yang sama. Demikian diwartakan Sputnik, Minggu (13/10/2019).

Belgium's Princess Esmeralda arrested in London and taken to Camden police station: "The system does not work. It must be changed". Well, you know you're on to something when royalty gets themselves arrested πŸ‘ΈπŸ‘‘βœ¨#ExtinctionRebellion #ExtinctionRebellionlondon #ClimateEmergency pic.twitter.com/RCcW75Rlek