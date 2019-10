JAKARTA – Pemprov DKI Jakarta menganggarkan lebih dari Rp1 triliun untuk men-subsidi kebutuhan bahan pangan masyarakat Ibukota. Tujuannya agar harga pangan menjadi lebih murah sehingga dapat dijangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya warga tidak mampu.

Pada 2019, Pemprov DKI Jakarta menggelontorkan Rp1,078 triulun untuk program Pangan Murah yang ditujukan pada 1.100.894 orang. Jumlah tersebut lebih besar dari tahun sebelumnya.

“Tahun lalu besarannya Rp885 miliar untuk 840.630 orang,” ujar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota belum lama ini.

Program Pangan Murah dapat ditemukan di toko perkulakan dan pasar-pasar yang tersebar di wilayah Jakarta. Waktu operasionalnya setiap hari kecuali Minggu, dari pukul 08.00 hingga 17.00 WIB. Pangan murah juga berlangsung setiap bulan di sejumlah rusun dan RPTRA yang telah dijadwalkan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta, pada pukul 08.00 – 12.00 WIB.

Beberapa bahan pangan yang bisa didapat dengan harga murah yakni beras Rp30.000 per 5 kg, daging sapi Rp35.000 per kg, daging ayam Rp8.000 per ekor, ikan kembung Rp13.000 per kg, telur ayam Rp10.000 per tray, dan susu UHT Rp30.000 per 24 pak dengan ukuran 200 ml.

Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta menyatakan, peruntukan target penerima subsidi pangan, yaitu pemegang KJP Plus, pemegang Kartu Pekerja Jakarta, pemegang Kartu Lansia Jakarta, pemegang Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta, Petugas Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) dan Pegawai Harian Lepas (PHL) dengan pendapatan UMP, serta penghuni rusun milik Pemprov DKI Jakarta.

Program Pangan Murah Pemprov DKI Jakarta dirasakan manfaatnya oleh warga. Seorang warga, Umi, menuturkan dengan danya program pangan murah, berarti uang yang tersisa bisa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga lainnya.

“Anak saya kan sekolah, jadi uang yang tadinya untuk belanja, bisa dipakai untuk ongkos,” aku Umi saat mengantre pangan murah di PD Pasar Jaya Pasar Minggu beberapa waktu lalu. (cm) (Wil)

(ris)