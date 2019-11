LONDON - Wonderful Indonesia kembali menyabet penghargaan internasional. Kali ini, Wonderful Indonesia yang ambil bagian di World Travel Mart (WTM) London 2019 memenangkan Best Stand Feature pada Rabu 6 November 2019.

Menurut Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran II Kemenparekraf Nia Niscaya, awards ini baru pertama kali dibuat oleh organizers WTM London. Tahun ini, peserta pameran WTM London berjumlah 5000 dari berbagai belahan dunia. Mulai dari wakil lembaga pemerintah (kementerian), serta sektor swasta bidang pariwisata.

"Award ini pertama kali dibuat oleh organizers WTM London. Award digelar dalam rangka hari jadi WTM London yang ke 40 tahun. Selama 40 tahun pelaksanaan WTM London, ini kali pertama ada pemberian awards terhadap penampilan booth/pavilion," tutur Nia.

Nia menjelaskan ada 5 kategori awards yang diberikan dalam rangka ultah 40 tahun WTM London. "Selain Best Feature Stand yang kita menangkan, ada juga Best Stand Design, Best Stand for Doing Business, Best New Stand, dan Best Travel Technology Stand," kata Nia.

Sementara Asdep Pengembangan Pemasaran II Regional IV Kemenparekraf Agustini Rahayu, menjelaskan, pavilion Indonesia menang karena beberapa penilaian.

"Diantara beberapa penilaian yang kita terima. Seperti design pavilion dengan menampilkan kapal phinisi sebagai focal point dipadukan dengan tekstur budaya dari 5 Destinasi Super Prioritas. Hal ini dianggap tim penilai sangat mencuri perhatian dibandingkan dengan stand lainnya. Promosi dan presentasi budaya kita juga bagus. Mengangkat kerajinan lokal, pakaian etnik, dan lainnya," papar wanita yang biasa disapa Ayu itu.

Penilaian lainnya adalah stand Wonderful Indonesia membawa budaya, sangat terbuka dan mengajak pengunjung datang, serta membuka kesempatan kerjasama. (adv)

