HONG KONG - Sebuah video yang sangat mengerikan menunjukkan para perusuh di Hong Kong menyiram seorang pria dengan cairan yang mudah terbakar dan membakarnya. Insiden itu terjadi dilaporkan karena korban tidak setuju dengan gerakan politik anti-China yang semakin keras.

Dalam klip itu, seorang pria terlihat adu mulut dengan beberapa pengunjuk rasa. Marah dengan pendapatnya bahwa "kita semua adalah orang China," para perusuh mengguyur pria itu dengan bahan yang mudah terbakar dan menyulutnya dengan api. Video yang menakutkan menunjukkan api memakan wajah dan tubuh pria itu ketika ia mencoba melarikan diri.

Orang-orang terdengar berteriak ketika para perusuh melarikan diri. Korban tampaknya berlari ke kerumunan orang. Kondisinya sejauh ini tidak diketahui.

Berdasarkan laporan Global Times yang dilansir RT, insiden itu terjadi pada Senin sore di Ma On Shan saat para perusuh mengacaukan kota.

Online video shows #HK rioters set fire on a man who disagreed with them. @hkpoliceforce has confirmed with the Global Times that the incident took place in Ma On Shan on Monday as black-clad rioters went on yet another rampage destroying the city. #香港 pic.twitter.com/NZigAZjm40— Global Times (@globaltimesnews) November 11, 2019