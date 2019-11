VICTORIA - Angin kencang menyapu Australia tenggara telah menyelimuti sebuah kota dengan debu, membuat langit berubah menjadi oranye gelap. Penduduk mengatakan bahwa badai debu menjadi lebih rutin terjadi, membuat daerah tersebut tidak dapat dihuni.

Video dan foto menunjukkan langit yang gelap di atas Kota Mildura, Victoria, disebabkan oleh angin kencang yang mencapai 40 km/jam pada Kamis. Suhu juga dicatat mencapai 40 ° C, yang sangat panas.

Media Australia menggambarkan pemandangan di Mildura 'seperti adegan kiamat'.

There's been apocalyptic like scenes in the state's north-west with a dust storm sweeping through blanketing Mildura. @Brett_Mcleod #9News pic.twitter.com/TAkXpBA05h— Nine News Melbourne (@9NewsMelb) November 21, 2019