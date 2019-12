LONDON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyebut Perdana Menteri (PM) Kanada Justin Trudeau bermuka dua usai video pemimpin kanada itu mengejeknya di hadapan para pemimpin dunia di pertemuan tinggi NATO (organisasi keamanan bersama) di Inggris.

Klip menunjukkan Trudeau, PM Inggris Boris Johnson dan pemimpin Prancis Emmanuel Macron mendiskusikan konferensi pers dadakan yang diadakan oleh Trump.

Para pemimpin NATO menyetujui pernyataan persatuan tetapi pertemuan peringatan ke-70 yang diadakan di dekat London juga menyaksikan beberapa baris.

Trump yang telah melihat video itu membatalkan konferensi pers yang direncanakan setelah KTT NATO.

"Kami akan langsung kembali. Saya pikir kami telah melakukan banyak konferensi berita," kata Trump mengutip BBC, Kamis (5/12/2019).

Video singkat yang diposting di Twitter oleh CBC, menunjukkan Trudeau mengobrol dengan sekelompok pemimpin dunia, termasuk Johnson, Macron, Perdana Menteri Belanda Mark Rutte, dan putri Ratu Elizabeth, Putri Anne di Istana Buckingham.

Di awal rekaman, Johnson bertanya kepada Macron, "Apakah itu sebabnya Anda terlambat?"

Trudeau kemudian menyela, "Dia terlambat karena dia harus konferensi pers 40 menit lebih."

Macron kemudian muncul untuk menceritakan sebuah cerita lucu, tetapi kata-katanya tidak terdengar.

Trudeau yang merasa cerita itu lalu merespons, "Oh ya, ya, dia mengumumkan ... [tidak terdengar]. Anda baru saja menyaksikan rahang timnya jatuh ke lantai."

Overheard at Buckingham Palace: Prime Minister Justin Trudeau was recorded at a NATO event describing how surprised President Trump’s team appeared to be by his performance at a press conference https://t.co/zqHujWseRh pic.twitter.com/7SABMgNtrq— Reuters (@Reuters) December 4, 2019