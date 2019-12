PARIS - Untuk pertama kalinya dalam lebih dari 200 tahun, para jemaat tidak akan bisa menghadiri misa Natal di katedral Notre-Dame, yang masih direnovasi setelah kebakaran hebatpada April.

“Tidak akan ada misa tengah malam di Notre-Dame. Terakhir kali ini terjadi adalah selama Revolusi Prancis. Sejak 1803, selalu ada misa Natal di Notre-Dame,” kata Juru Bicara Keuskupan Paris kepada Reuters.

Kebakaran yang terjadi di Notre-Dame pada 15 April menyebabkan atap dan puncak menara katedral itu runtuh meskipun menara lonceng utama dan dinding luar diselamatkan, bersama dengan peninggalan agama dan karya seni yang tak ternilai.

"Ini menyakitkan karena kami ingin merayakan Natal di Notre-Dame tetapi, pada saat yang sama, ada juga harapan: kami terus maju dengan pembangunan kembali, misalnya derek besar ini yang akan membantu menghilangkan perancah sialan ini," kata Monsinyur Patrick Chauvet, pendeta administrasi senior katedral.

Dia merujuk pada perancah logam, dibangun sebelum api untuk pekerjaan pemeliharaan, yang meleleh dalam api dan harus dipisahkan dari struktur katedral sebelum bisa dilepas.

“Natal adalah perayaan harapan. Mari bersabar, empat tahun lagi, ” tambah Chauvet, mengundang mereka yang dulu datang ke Notre-Dame untuk Natal untuk pergi ke Saint-Germain l'Auxerrois, salah satu gereja tertua di Paris yang terletak dekat Notre-Dame.

Keuskupan mengatakan bahwa Uskup Agung Paris Michel Aupetit, yang biasanya akan merayakan misa Natal di Notre-Dame, tahun ini akan memimpin di Grüss Circus di Bois de Boulogne.

Notre-Dame, yang berasal dari abad ke-12, ditampilkan dalam novel Victor Hugo "The Hunchback of Notre-Dame". Di sanalah Napoleon dinobatkan sebagai Kaisar pada 1804.

