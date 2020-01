TEHERAN – Iran mengakui bahwa pesawat Ukraina yang baru-baru ini mengalami jatuh di Teheran “tak sengaja” ditembak setelah terbang terlalu dekat dengan instalasi pertahanan dan memicu peluncuran rudal.

Dalam pernyataan militer yang dibacakan di saluran media pemerintah, Teheran mengonfirmasi bahwa sebuah rudal, dan bukan kerusakan mesin yang menyebabkan terjadinya kecelakaan itu pada Rabu 8 Januari 2020. Pernyataan tersebut mencatat bahwa penembakan itu "tidak disengaja" dan menyatakan bahwa mereka yang bertanggung jawab akan menghadapi konsekuensinya.

A sad day. Preliminary conclusions of internal investigation by Armed Forces:



Human error at time of crisis caused by US adventurism led to disaster



Our profound regrets, apologies and condolences to our people, to the families of all victims, and to other affected nations.

💔