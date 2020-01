MUSCAT - Oman telah menunjuk Haitham bin Tariq Al Said sebagai penguasa baru negara itu setelah sepupunya Pemimpin Kesultanan Oman, Sultan Qaboos bin Said Al Said meninggal dunia. Media lokal melaporkan bahwa mantan menteri pendidikan berusia 65 tahun itu telah disumpah di depan keluarga kerajaan yang berkuasa di Oman.

Diwartakan Al Jazeera, Sabtu (11/1/2020), sejauh ini belum ada konfirmasi resmi mengenai laporan media tersebut.

Konstitusi Oman menetapkan bahwa seorang pengganti harus ditunjuk oleh keluarga kerajaan dalam waktu tiga hari sejak kosongnya takhta. Sultan harus berasal dari anggota keluarga kerajaan serta "Muslim yang dewasa, rasional, dan putra yang sah dari orang tua Muslim Oman".

Almarhum Sultan Qaboos yang meninggal dunia pada Jumat, 10 Januari 2020, adalah salah satu penguasa di Timur Tengah yang paling lama menjabat. Sang Sultan yang telah menjaga netralitas Oman di kawasan itu, telah dikabarkan sakit selama beberapa waktu dan diyakini pernah menderita kanker usus besar.

Sultan Qaboos yang berusia 79 tahun telah berkuasa sejak 1970 setelah menggulingkan ayahnya melalui sebuah kudeta tak berdarah. Dia tidak memiliki anak dan belum pernah secara terbuka menunjuk seorang penerus untuk memerintah Negara dengan 4,5 juta penduduk itu.

Haitham bin Tariq Al Said adalah salah satu dari tiga sepupu Sultan Qaboos yang diyakini memiliki peluang paling besar untuk menggantikan almarhum.

