MUSCAT - Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo bertemu dengan pimpinan baru Oman, Sultan Haitham bin Tariq Al Said, pada Jumat (21/2/2020). Pertemuan keduanya berlangsung di istana al-Alam, Muscat, Oman.

Pompeo dijadwalkan akan memberikan penghormatan kepada kerabat Sultan Qaboos bin Said, Sultan Oman yang meninggal dunia pada bulan Januari.

Baca Juga: Cegah Kesalahpahaman, Perjanjian AS-Taliban Mencakup Alat Komunikasi

Oman memiliki hubungan erat dengan Iran dan Arab Saudi. Pompeo bertolak dari Saudi pada Jumat pagi setelah melakukan lawatan selama tiga hari.

Pompeo dan Raja Saudi Salman, pada Kamis 20 Februari di Riyadh membahas isu-isu keamanan regional yang ditimbulkan oleh Iran. Pompeo juga bertemu putera mahkota Saudi Pangeran Mohammed bin Salman.

Ketegangan di kawasan meningkat dramatis bulan lalu setelah AS membunuh seorang jenderal senior Iran.

Arab Saudi, sekutu dekat AS, mendukung upaya-upaya AS untuk menghadapi Iran, tetapi memperingatkan tentang aksi militer setelah beberapa serangan tahun lalu merusak fasilitas minyak di kerajaan itu. Arab Saudi menuduh Iran melancarkan serangan, tuduhan yang disangkal Teheran.

Risiko perang di kawasan berkurang bulan lalu setelah AS dan Iran menahan diri menyusul serangan udara AS di Irak yang menewaskan Jenderal Iran Qassem Soleimani dan Iran menanggapi dengan serangan-serangan misil terhadap pangkalan militer AS yang mencederai lebih dari 100 tentara.

Sebelum lawatannya ke Oman dan Arab Saudi, Pompeo melawat tiga hari di Afrika, bertemu para pemimpin Senegal, Angola dan Ethiopia.

Baca Juga: Roger Stone, Sahabat Juga Penasihat Presiden Trump Dipenjara 3 Tahun

(fid)