PRESIDEN Amerika Serikat Donald Trump mengunggah dukungan bagi pengunjuk rasa di Iran yang menuntut pertanggung jawaban pejabat terkait atas penembakan terhadap pesawat Ukraina yang menewaskan 176 orang. Trump menyebut keberanian pendemo sangat menginspirasi.

Trump mengunggah pesan dalam bahasa Inggris dan Farsi, mengatakan: "Untuk orang-orang Iran yang berani dan menderita: Saya berdiri bersama kalian sejak awal kepemimpinan saya dan pemerintah saya akan terus berdiri bersama kalian.

"Kami memperhatikan unjuk rasa yang kalian lakukan secara seksama. Keberanian kalian sangat menginspirasi."

The government of Iran must allow human rights groups to monitor and report facts from the ground on the ongoing protests by the Iranian people. There can not be another massacre of peaceful protesters, nor an internet shutdown. The world is watching.