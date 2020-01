WUHAN – Pemerintah China membangun rumah sakit berkapasitas seribu kasur untuk merawat pasien yang terinfeksi virus korona tipe baru.

Komisi Kesehatan Nasional China (NHC) melaporkan jumlah kasus infeksi virus korona di negara itu sudah mencapai 830 kasus, dan menyebabkan 25 kematian, dan 8.420 kasus kerabat pasien yang terinfeksi virus korona.

Sedangkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan situasi darurat namun bukan pada level internasional.

Sebagian besar kasus ditemukan di pusat Kota Wuhan, China, yang menjadi sumber virus korona.

Rumah sakit baru yang sedang dibangun berada di sekitar kompleks yang diperuntukkan bagi rekreasi pekerja lokal, terletak di taman di tepi danau pinggiran kota, menurut laporan harian Changjiang Daily, mengutip Reuters, Jumat (24/1/2020.

Mesin-mesin bangunan, termasuk 35 alat penggali dan 10 buldoser, tiba di lokasi pada Kamis (23/1) malam, untuk menyiapkan fasilitas baru Senin 27 Januari 2020, surat kabar itu menambahkan.

"Pembangunan proyek ini adalah untuk mengatasi kekurangan sumber daya medis yang ada," kata laporan itu.

"Karena akan menjadi bangunan prafabrikasi, itu tidak hanya akan dibangun dengan cepat tetapi juga tidak akan memakan banyak biaya."

