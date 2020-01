View this post on Instagram

Hari ini, aq belajar dari beliau.. Ketika diberikan uang lebih, beliau tetep kekeuh ngasi kembalian.. Pas tdak qterima, beliau ngasi usulan yg indah sekali: "Bagaimana kalo Rambaknya ditambahi, nanti bisa dibagikan ke temen-temen biar lebih Barokah" (Disampaikan dengan bahasa jawa yg halus) .. Beliau: PAK SAHLI 78th. Di usia yg sangaaat sepuh, beliau tetaaap semangat menembus dinginnya Solo, berniaga, mencari Rezeki yg Halal dariNya, Pantang meminta minta... ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ Monggo, merapat ngobrol ringan, nemenin beliau jualan.. ◾ PAK SAHLI PENJUAL RAMBAK ◾ spot: ◾ 9pm - 1am kidul mangkinegaran ◾ 2am - 4am di: Jl. Slamet Riyadi Solo | Depane pas Gramedia Solo.. ◾ Harga Rambak per plastik: 3.000,- ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ Pak Sahli memang tangguh, pun juga ketika beliau bicara, ada nasehat nasehat dan hafalan ayat Al Qur'an terselip di dalamnya.. Aku salut sama panjenengan Bapak... Sehat selalu, semoga Allah ta'ala masih mempertemukan kita... Saudaraku...