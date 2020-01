SURABAYA - Sebanyak 48 warga Jawa Timur menjadi pengikut Indonesia Mercusuar Dunia (IMD) 'King of The King'. Bahkan mereka sudah memasang benner di sudut-sudut jalan sebagaimana yang diperintahkan King of The King, Mr. Dony Pedro.

Bahkan Dony menjanjikan akan memberikan uang Rp1 miliar bagi pengikutnya yang sudah pasang banner. Jika pasang banner sebanyak 3 buah, maka akan mendapatkan uang Rp3 miliar.

"Saya bikin sendiri banner, saya bikin tiga banner. Untuk satu benner dijanjikan dapat Rp1 miliar," terang salah satu pengikut IMD, DS, Kamis (30/1/2020).

Menurut DS, banner tersebut dipasang di sekitar pasar burung warujayeng Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk. Sedangkan satu banner lagi dipasang di Kabupaten Ngawi.

Hal senada juga diungkapkan AG. Pria yang tinggal di Kecamatan Tanjunganom ini menyebutkan dirinya merasa jadi korban penipuan IMD. Dia bakal melaporkan kasus penipuan yang menimpanya pada polisi.

"Saya berterima kasih pada Polres Nganjuk yang menindak dan menangani kasus ini, sehingga meminimalisir jatuhnya korban lebih banyak lagi," papar AG.

