TEXAS - Dua orang tewas dan satu lainnya terluka dalam penembakan di sebuah asrama di universitas di Texas, Amerika Serikat (AS).

Mahasiswa dan karyawan universitas diminta berlindung ke tempat aman sebagai tindakan pencegahan setelah penembakan terjadi di Texas A&M University-Commerce.

Pihak universitas mengatakan ada tiga korban tembakan di aula Pride Rock, dan dua orang dipastikan tewas. Korban ketiga dibawa ke rumah sakit.

Students, faculty and staff are instructed to take shelter and stay in place until further notice. This is a precautionary measure.



A&M-Commerce UPD is actively investigating three gunshot victims in Pride Rock Residence Hall on the A&M-Commerce campus.— A&M-Commerce (@tamuc) February 3, 2020