SINGAPURA – Virus korona membuat panik warga Singapura sehingga beberapa penduduk mulai menimbun makanan pokok untuk berjaga-jaga.

Foto-foto dari Strait Times, media berbasis di Singapura, menunjukkan sejmlah warga antre untuk membayar makanan di supermarket. Terlihat pula rak-rak makanan pokok, seperti beras dan mi instan banyak yang kosong.

Menteri Perdagangan dan Industri Singapura dalam sebuah postingan di Facebook, memberikan jaminan bahwa jalur pasokan makanan pokok di masih aman.

“Tidak ada risiko kita kekurangan makanan pokok atau barang-barang rumah tangga. Kita memiliki persediaan nasional untuk barang-barang penting,” kata Mr Chan.

You’d think the #coronavirus outbreak is happening in #Singapore.

This is at Mustafa Centre, a popular 24-hour shopping mall in the Little India district. Video by Md Khairul Nizam on Facebook. pic.twitter.com/fhqxDEXy4v— keval singh (@kevusingh) February 8, 2020