BEIJING - Pihak berwenang China menyelidiki kematian Dr. Li Wenliang, yang meninggal akibat virus korona pada Jumat 7 Februari 2020 pagi.

Dokter Li merupakan dokter yang pertama melaporkan virus misterius namun malah diperingatkan oleh polisi karena dianggap mengganggu ketertiban umum.

We deeply mourn the death of #Wuhan doctor Li wenliang, who unfortunately got infected with novel #Coronavirus while battling with the epidemic. After all-effort rescue, Li passed away on 2:58 am, Feb. 7. pic.twitter.com/mbYA3wB4pn— People's Daily, China (@PDChina) February 6, 2020