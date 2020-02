NIMBIN - Dua wanita Australia beruntung masih hidup setelah mobil ditelan banjir yang merendam di New South Wales (NSW).

Menyitir 9 News, Sabtu (8/2/2020) Gill Sutherland dan keponakannya, Hannah sedang bepergian di Nimbin, namun ketinggian air meningkat cepat karena hujan deras. Akibatnya mobil mereka ditelan banjir.

Momen tersebut terabadikan dari sebuah kamera mobil warga berada di belakang mobil Gill.

"Mobil mereka terendam, mereka harus keluar. Kita perlu menelepon ambulans," terdengar suara dari video.

Dalam rekaman itu, kedua wanita terlihat berebut keluar dari jendela mobil, saat kendaraan mulai tenggelam.

Sutherland dan keponakannya berhasil keluar kendaraan tanpa terluka.

Two women have had to scramble through the window of their 4WD, in a frantic escape as it sank in floodwaters in the state's north. #9News pic.twitter.com/RLf37fc9zG— Nine News Australia (@9NewsAUS) February 8, 2020