WASHINGTON – Kelompok militan Al Qaeda telah memastikan kematian pimpinan kelompok afiliasinya, Al Qaeda Semenanjung Arab (AQAP), Qasim al-Raymi yang dilaporkan tewas dalam serangan Amerika Serikat (AS) awal bulan ini. Demikian dilaporkan kelompok intelijen Site pada Minggu, 23 Februari 2020.

Menurut berbagai laporan, AQAP mengumumkan Khalid Battarfi sebagai pemimpin baru Al-Qaeda di Yaman. Battarfi adalah wakil Rimi dan bertanggungjawab atas aktivits media kelompok itu dalam beberapa tahun belakangan.

Pada awal bulan ini, Presiden AS Donald Trump mengumumkan tewasnya Raymi dalam sebuah operasi kontra-terorisme AS di Yaman. Pemerintah AS menganggap AQAP sebagai salah satu cabang paling mematikan dari jaringan Al-Qaeda.

"Di bawah Rimi, AQAP berkomitmen melakukan kekerasan tak berperikemanusiaan terhadap warga sipil di Yaman dan berusaha melakukan dan menghasut sejumlah kekerasan terhadap AS dan pasukan kami," kata Trump sebagaimana dilansir VOA.

"Kematiannya semakin merongrong AQAP dan gerakan Al-Qaeda, dan membawa kita semakin dekat untuk menghapuskan ancaman kelompok-kelompok ini terhadap keamanan nasional kita."

Raymi adalah salah seorang dari 23 pria yang melarikan diri dalam aksi pembobolan penjara di Yaman pada Februari 2006, bersama beberapa anggota Al-Qaeda lain. Dia juga terkait dengan pengeboman bunuh diri pada Juli 2007 yang menewaskan delapan turis Spanyol.

