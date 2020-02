SEOUL - Seorang anggota keluarga dari anggota layanan AS terinfeksi virus korona atau Covid-19 di Korea Selatan.

Melansir ABC News, Rabu (26/2/2020) dalam siaran pers, pasukan AS di Korea mengumumkan bahwa mereka telah diberi tahu oleh Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea Selatan bahwa seorang tentara AS yang tinggal di Daegu telah dinyatakan positif Covid-19.

Informasi tersebut merupakan yang pertama, seorang warga AS yang tinggal Korea Selatan dinyatakan positif virus korona, kata rilis itu.

Komandan Pasukan AS di Korea Selatan Jenderal Robert Abrams mencuit warga AS yang terjangkit Covid-19 ada wanita berusia 61 tahunm yang merupakan janda seorang tentara pensiunan tentara AS.

"Kami sedih mendengar dia tertular virus," tulis Abrams. "Kami berdoa untuk kesembuhannya."

Sampai Selasa 25 Februari, lebih dari 975 kasus Covid-19 telah dikonfirmasi di Korea Selatan, banyak di kota Daegu tempat janda prajurit itu terkena virus.

Korsel juga sudah melaporkan 11 kematian akibat virus korona.

