MANILA - Sebuah helikopter yang membawa Kepala Polisi Nasional Filipina Jenderal Archie Gamboa, tiga jenderal dan empat orang lain jatuh, Kamis (5/3/2020). Kecelakaan itu terjadi di kota San Pedro di Provinsi Laguna.

Laporan Phil Star mengutip pejabat kepolisian, Jenderal Archie Gamboa bersama koleganya dan awak helikopter dibawa ke rumah sakit dan saat ini dalam sehat.

Helikopter jatuh akibat menabrak kabel listrik usai lepas landas.

LOOK: Senator Bato dela Rosa visits PNP chief Gen. Archie Gamboa in the hospital. Gamboa was one of those injured in a helicopter crash this morning. ( Photo courtesy of Senator dela Rosa’s office) | @CESuerteFelipe pic.twitter.com/5aSAUu7anF

Seorang warga desa, Glenda Garcia, mengatakan helikopter mengeluarkan debu tebal saat lepas landas, menabrak kabel listrik lalu jatuh di jalan dekat rumah-rumah warga desa.

"[Suaranya] sangat keras dan kami lari ketakutan karena kami pikir helikopter akan bergerak di luar kendali dan mengenai kami," kata Garcia mengutip South China Morning Post, menambahkan bahwa listrik di desanya padam karena peristiwa tersebut.

Gamboa dan pejabat kepolisian lainnya datang ke daerah Sand Pedro untuk memeriksa kendaraan yang disita di kompleks kelompok patroli jalan raya polisi nasional.

