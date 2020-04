JENEWA - Saran dari dua ahli medis Prancis untuk menguji vaksin virus corona (COVID-19) di Afrika mendapat kecaman dari berbagai pihak. Pimpinan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus menyebut saran itu rasis, mengerikan dan peninggalan mental kolonial.

Paul Mira dan Camille Locht mengemukakan masalah itu saat tampil di saluran TV Prancis LCI pekan lalu, menunjuk pada kurangnya masker, perawatan, dan ventilator di benua itu.

Ditanya mengenai saran tersebut pada Senin (6/4/2020), Tedros mengatakan dia "terkejut" oleh "pernyataan rasis" yang dilontarkan kedua ahli medis itu.

"Afrika tidak bisa dan tidak akan menjadi tempat uji coba untuk vaksin apa pun," kata pimpinan WHO, yang berasal dari Ethiopia itu sebagaimana dilansir Russia Today, Selasa (7/4/2020). "Kami akan mengikuti semua aturan untuk menguji vaksin atau terapi apa pun di seluruh dunia menggunakan aturan yang persis sama, apakah itu di Eropa, Afrika atau di mana pun."

World Health Org DG @DrTedros brands French scientists saying Coronavirus vaccine should be trialled in Africa, as racist.

Adds that Africa will not be a testing ground & that this ‘colonial hangover’ needs to stop pic.twitter.com/ryi8GcG0Gg— Samira Sawlani (@samirasawlani) April 6, 2020