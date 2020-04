DURBAN - Sepasang pengantin, seorang pastur, dan 50 tamu pernikahan ditangkap di KwaZulu-Natal, Afrika Selatan pada Minggu (5/4/2020), karena melanggar penguncian (lockdown) virus corona (COVID-19) yang diberlakukan di negara itu, yang termasuk larangan pertemuan publik.

Polisi setempat tiba di pesta pernikahan setelah mereka diberi tip oleh pelapor.

"Sepasang suami istri ditangkap pada hari pernikahan mereka di Nseleni di KwaZulu-Natal karena melanggar aturan dan peraturan lockdown karena mereka memutuskan untuk tidak menunda hari besar mereka," tulis jurnalis Mzilikazi wa Afrika di akun Twitter-nya. Disertakan juga video pasangan tersebut dibawa ke dalam mobil polisi.

Menyusul penangkapan itu, Mduduzi Mhlongo, wali kota uMhlathuze, tempat pernikahan itu berlangsung, mengeluarkan pernyataan yang mengkritik orang-orang karena melanggar lockdown virus corona.

A couple arrested on their wedding day at Nseleni in KwaZulu-Natal for violating the lockdown rules and regulations as they decided not to postpone their big day 1 pic.twitter.com/lyWCpaTUT0— Mzilikazi wa Afrika (@IamMzilikazi) April 5, 2020