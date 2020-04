DALAM sebuah kecelakaan tragis, jet tempur Su-25 milik Angkatan Udara Chad yang diparkir di pangkalan udara Adji Kossei menembakkan rudal yang menembus truk bahan bakar kosong, melewati pesawat pengangkut C-130 Hercules Prancis sebelum menghantam sebuah rumah, menewaskan 5 warga sipil.

Video kamera pengawas yang merekam insiden itu telah bocor di daring. Menurut laporan media setempat yang dilansir Russia Today, video itu menunjukkan saat rudal tersebut, diduga secara tidak sengaja, ditembakkan, ketika jet tempur itu dipersiapkan untuk lepas landas.

Accidental fatal discharge of unguided rocket from #Chad Air Force Su-25 at N'Djamena https://t.co/DjysZPaREG pic.twitter.com/abQ7HgbI6T— Joseph Dempsey (@JosephHDempsey) April 18, 2020