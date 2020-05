RIYADH - Duta Besar Indonesia Untuk Arab Saudi, Agus Maftuh, membantah informasi yang beredar tentang akan segera dibukanya kembali Masjidil Haram di Mekkah dan Masjid Nabawi di Madinah dalam waktu dekat.

“Kami belum mendapat informasi tentang rencana dibukanya kembali dua masjid suci di Mekkah dan Madinah,” tegasnya ketika dihubungi VOA Jum'at malam (1/5).

Sebelumnya pada hari Selasa (28/4) Kepala Dewan Pengurus Dua Masjid Arab Saudi, Abdul Rahman Al-Sudais, mencuit di Twitter bahwa “pintu-pintu masjid insya Allah akan dibuka kembali.”

Abdul Rahman Al-Sudais The president of the General Presidency for the Affairs of the Two Holy Mosques has confirmed that the doors of the haram will open soon inshallah#Makkah #Madinah #haramain #reward #pilhrins #hajj #umrah #quran pic.twitter.com/6tewZXnseI