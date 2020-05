WASHINGTON - Presiden AS Donald Trump dan Wakil Presiden Mike Pence dinyatakan negatif virus corona setelah seorang ajudan bekerja di Gedung Putih terpapar Covid-19.

Trump mengatakan kepada wartawan bahwa dia tidak terlalu berinteraksi dengan ajudan yang positif virus corona.

Orang-orang yang bekerja di sekitar Presiden Trump di Gedung Putih mengikuti tes rutin virus korona. Namun pegawai, agen Dinas Rahasia, dan para tamu tidak masker di Sayap Barat Gedung Putih.

“Saya sedikit berinteraksi dengan pria itu,” katan Trump mengutip Reuters, Jumat (8/5/2020).

Just now, President @realDonaldTrump welcomed incredible healthcare warriors to the Oval Office in honor of National Nurses Day! pic.twitter.com/fsszeyf8rV— The White House (@WhiteHouse) May 6, 2020