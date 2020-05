WASHINGTON – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menuduh Barack Obama melakukan “kejahatan politik terbesar dalam sejarah AS”, memanaskan kembali perseteruannya dengan pendahulunya itu.

Tuduhan itu dilayangkan Trump melalui sebuah cuitan di Twitter pada Minggu (10/5/2020) dengan mencantumkan sebuah cuitan lain dari pemandu acara bincang-bincang konservatif yang mengklaim Obama "menggunakan minggu-minggu terakhirnya di kantor untuk menargetkan para pejabat yang masuk dan menyabot pemerintahan baru", demikian diwartakan The Guardian.

The biggest political crime in American history, by far! https://t.co/m5nPdUHt4u— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 10, 2020