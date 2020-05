KARACHI - Saat-saat terakhir percakapan antara salah satu pilot pesawat Pakistan International Airlines (PIA) yang jatuh di Karachi dengan Air Traffic Controller (petugas menara pengawas) terekam di situs web pelacakan penerbangan.

Dalam klip audio yang diposting oleh liveatc.net, kemudian diunggah kembali oleh India Today, terdengar pilot penerbangan PK 8303 mengatakan dia kehilangan kedua mesin.

Kemudian terdengar "Mayday, Mayday, Mayday," pesan marabahaya internasional.

Pengawas Lalu Lintas Udara berusaha untuk memandu pesawat, dengan 99 penumpang dan 8 awak.

Sementara pilot mengatakan dia kehilangan kedua mesin di pesawat Airbus A320.

Berikut adalah transkrip percakapan audio antara pilot dari Pakistan International Airlines Penerbangan 8303 yang jatuh di Karachi, Jumat (22/5/2020).

ATC: ... 8303, Approach. [Ini adalah ATC yang memanggil pesawat dan mengidentifikasi dirinya sebagai petugas menara kontrol].

Pilot: Ya, pak.

ATC: seharusnya belok kiri Eh.

Pilot: Kami melanjutkan penerbangan langsung, Pak, kami kehilangan mesin.

ATC: Pastikan Anda melakukan pendaratan?

Pillot: [Tidak terdengar]

[Jeda singkat]

ATC: ... landasan pacu yang tersedia untuk mendarat di dua-lima. [Dua-lima adalah identifikasi landasan pacu].

Pilot: Roger.

[Jeda singkat]

Pilot: Pak, mayday, mayday, mayday, Pakistan 830 ... 3.

ATC: Pakistan 8303, roger, kedua landasan pacu tersedia untuk mendarat.

Audio berakhir .

Pesawat Pakistan Internasional Airlines (PIA) jatuh, Jumat (22/05) di daerah permukiman di Karachi dalam penerbangan dari Lahore.

Sebanyak 107 orang yang berada di dalam pesawat PK8303 tewas. Korban terdiri dari 99 penumpang dan delapan awak.

Pesawat terbang ke bandara Jinnah Internasional, salah satu bandara tersibuk di Pakistan.

