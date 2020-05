NEW YORK - Sejumlah anak Amerika Serikat mengidap penyakit peradangan langka yang terkait dengan virus corona.

Mengutip NBC, Sabtu (23/5/2020) penyakit ini telah menginfeksi 147 anak dan merenggut 3 nyawa di kota New York.

Tidak ada yang tahu pasti apakah sindrom baru ini, yang sekarang disebut sindrom inflamasi multisistem pediatrik atau PMIS, terkait dengan virus corona, tetapi banyak dokter berpikir demikian.

“Saya pikir ini terkait dengan Covid,” kata Dr. Eva Cheung, MD, seorang ahli jantung pediatrik dan spesialis perawatan kritis di NewYork-Presbyterian Morgan Stanley Children's Hospital, yang telah merawat lebih dari 35 pasien dengan sindrom tersebut, menyitir NY Times.

NYS is investigating 102 cases of a potentially COVID-related inflammatory illness in children.



Tragically, 3 young NYers lost their lives to this illness.



Though rare, we have cases in children of all ages.



14 other states and 5 European countries have also reported cases.— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) May 13, 2020