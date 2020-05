MEDITERANIA TIMUR - Dua pesawat Su-35 Rusia mencegat drone Armada Keenam AS di atas perairan internasional di Mediterania Timur.

Dalam sebuah pernyataannya, Angkatan Laut AS menyebut tindakan pencegatan sebagai cara yang tidak aman dan tidak profesional.

“Pada 26 Mei 2020, pesawat P-8A Angkatan Laut AS terbang di Mediterania Timur di atas perairan internasional dan dicegat oleh dua pesawat Su-35 Rusia selama 65 menit. Pencegatan itu dipastikan tidak aman dan tidak profesional karena pilot Rusia mengambil posisi dekat di setiap sayap P-8A secara bersamaan, membatasi kemampuan P-8A untuk melakukan manuver dengan aman," kata Angkatan Laut AS mengutip Al Arabiya, Rabu (27/5/2020).

Angkatan Laut AS mengatakan bahwa tindakan pilot Su-35 Rusia tidak konsisten dengan penerbangan yang baik dan aturan penerbangan internasional, dan membahayakan keselamatan penerbangan kedua pesawat.

“Ketika pesawat Rusia beroperasi di wilayah udara internasional, interaksi ini tidak bertanggung jawab. Kami berharap mereka beroperasi dalam standar internasional yang ditetapkan untuk memastikan keselamatan dan untuk mencegah insiden, termasuk Perjanjian 1972 yakni Pencegahan Insiden On and Over the High Seas (INCSEA),” Angkatan Laut AS dalam pernyatannya.

Angkatan Laut menambahkan insiden sebelumnya juga pernah terjadi pada pada April di perairan internasional yang sama di Mediterania Timur.

(fzy)