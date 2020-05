MEDAN - Kasus pembunuhan terjadi di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Seorang istri diduga tewas dibunuh oleh suaminya sendiri. Peristiwa itu terjadi di Desa Sei Lama, Simpang Empat, Asahan, Sumatera Utara.

Terkait kasus itu, Kasat Reskrim Polres Asahan AKP Adrian Risky Lubis menerangkan, bahwa terduga pelaku berinisial HI (29), sedangkan korban berinisial AWS (24/istri HI).

"Diduga akibat pembunuhan yang dilakukan suami korban dengan menggunakan benda tajam berupa kapak," kata Adrian Risky Lubis.

Seorang saksi yang berkerabat dengan pasutri itu mulanya melihat HI membawa kapak dari belakang rumah. Merasa curiga, saksi itu mengikuti HI. Saksi melihat HI membacok AWS dengan menggunakan kapak. HI membacok istrinya di bagian leher.

"Pada saat itu korban sedang tidur dengan anaknya yang berusia sekitar 3 tahun tepatnya di ruang tamu rumah orang tua pelaku," sambungnya.

Melihat kejadian itu, saksi langsung berteriak. Warga lain kemudian datang dan berupaya menangkap HI.

"Pelaku lepas dari sekapan saksi dan terus berlari arah ke belakang rumah," ucapnya.

HI kemudian ditemukan dalam keadaan lemas dan berupaya melukai diri sendiri dengan kapak. Warga yang melihat hal tersebut membawa HI ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan.

"Sampai saat ini di mana pelaku belum sadarkan diri dan belum bisa dimintai keterangan. Korbannya meninggal dunia," ucapnya.

Korban yang tewas kemudian dibawa ke RSU Djasmen Saragih Siantar untuk keperluan autopsi. Polisi saat ini masih mendalami motif peristiwa tersebut.

"Sampai saat ini motif kejadian masih didalami pihak kepolisian karena pelaku belum bisa diambil keterangan dan saksi-saksi masih trauma atas kejadian tersebut," pungkasnya.

(wal)