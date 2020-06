JAKARTA – Kerusuhan yang terpicu kematian seorang pria kulit hitam, George Flyod menurunkan kredibilitas diplomasi Amerika Serikat (AS).

Pakar Hubungan Internasional dari Lembaga Penelitian Indonesia (LIPI) Nanto Sriyanto kepada Okezone, Senin (1/6/2020) mengatakan, dampak kerusuhan yang pertama kali terjadi di Kota Minneapolis, Minnesota, itu semakin terpuruk di era Presiden Donald Trump.

Nanto menjelaskan Persoalan Perang Dagang dan Renegosiasi FTA dengan Mitra tradisionalnya, penarikan diri dari sejumlah perjanjian multilateral (paris agreement, TPP) menjadikan pertanyaan besar tentang tatanan dunia berdasarkan poros AS.

“Di saat yang sama Tiongkok (China) dengan agresifnya mendorong dirinya untuk menjadi alternatif di tengah vakum tersebut. Meskipun didesak karena kasus Covid dan Diplomasi Covid yang di sejumlah kasus menimbulkan blowback. Tiongkok masih berupaya mengesankan pro-multilateralisme di sidang World Health Assembly ke-73 kemarin,” tuturnya.

George Floyd meninggal usai diinjak menggunakan lutut oleh polisi. Insiden penginjakan tersebut terekam kemudian viral dan memicu beragam protes hingga kerusuhan di negara bagian di AS.

Presiden Trump menuduh organisasi Antifa memulai kerusuhan di tengah protes atas kematian George Floyd.

"Ini [disebabkan] ANTIFA dan Radikal Kiri. Jangan menyalahkan orang lain!" kata Trump dalam cuitannya pada hari Sabtu (30/05).

Dalam video yang viral, George Floyd mengerang "tolong, saya tak bisa bernapas" dan "jangan bunuh saya" sementara itu orang-orang yang lewat menyerukan kepada para petugas untuk melepaskannya.

The United States of America will be designating ANTIFA as a Terrorist Organization.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2020