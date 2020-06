SEATTLE - Seorang petugas polisi di Seattle, Amerika Serikat (AS) dituduh menyemprotkan bubuk merica ke seorang anak dengan saat demonstrasi kematian George Floyd.

Gambar-gambar yang muncul di media sosial menunjukkan seorang gadis kecil batuk dan menangis. Sementara orang-orang yang melihatnya menuangkan cairan seperti susu ke matanya.

Rekaman juga memperlihatkan meminta nomor lencana petugas polisi yang diduga menyemprotkan bubuk merica. Seorang petugas diduga menolak memberikan nomor lencananya kepada para pemrotes.

Seattle police maced a child



Then refused to give his badge number. pic.twitter.com/4ZEOblXWnj