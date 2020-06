MINNEAPOLIS – Kekasih George Floyd untuk pertama kalinya berbicara pada Selasa, 2 Juni 2020. Dia datang ke Balai Kota Minneapolis bersama Gianna, putri Floyd yang berusia 6 tahun.

Dengan berlinang air mata, Roxie Washington berduka karena kehilangan Floyd dan Gianna sudah tidak memiliki ayah.

"Aku ingin semua orang tahu bahwa inilah yang diambil oleh para petugas itu," ujar Washington merujuk bahwa Gianna sudah tidak memiliki ayah lagi mengutip CBS, Rabu (3/6/2020).

"Dia tidak akan pernah melihatnya tumbuh dewasa, lulus sekolah," tambah Washington.

"I'm here for George because I want justice for him. I want justice for him because he was good," says Roxie Washington, the mother of George Floyd’s daughter. https://t.co/1OPKxPkqSw pic.twitter.com/vGkL4hg08J— ABC News (@ABC) June 2, 2020