WASHINGTON DC- Iran telah membebaskan dan memulangkan seorang veteran Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) yang ditahan di negara itu. Pembebasan itu terjadi beberapa hari setelah seorang pengadilan AS membebaskan seorang ilmuwan Iran dari dakwaan dalam kasus rahasia dagang federal.

Michael White dijatuhi hukuman penjara tahun lalu atas tuduhan yang tidak ditentukan. Pada Maret, dia sempat dibebaskan sementara dengan alasan medis ke kedutaan Swiss.

White ditangkap pada 2018 setelah melakukan perjalanan untuk bertemu dengan kekasihnya di kota Mashhad, Iran.

Pembebasannya terjadi di saat menteri luar negeri Iran mengumumkan kembalinya seorang dokter Iran dari AS.

Para pejabat AS belum mengonfirmasi pembebasan dokter Majid Taheri, tetapi seorang ilmuwan Iran yang ditahan di AS telah dideportasi ke Iran pada awal pekan ini.

Sirous Asgari, seorang profesor ilmu material dari Teheran, pada 2016 dituduh mencoba perdagangan penelitian rahasia dari sebuah universitas Amerika. Namun Asgari dibebaskan pada November.

Pembebasan White dan Asgari menjadi contoh langka dari kerja sama antara Iran dan AS, meskipun Washington sejauh ini telah membantah bahwa pembebasan itu adalah pertukaran tahanan langsung.

Presiden AS Donald Trump pada Kamis (4/6/2020) mengonfirmasikan bahwa White telah dibebaskan dan pesawat Swiss yang ia tumpangi telah meninggalkan wilayah udara Iran.

I just got off the phone with former American hostage Michael White, who is now in Zurich after being released from Iran. He will be on a U.S. plane shortly, and is COMING HOME...— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 4, 2020