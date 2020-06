JENEWA – Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan kasus virus corona mengalami peningkatan di sejumlah beberapa negara.

Kenaikan tersebut karena banyak negara mengendurkan akebijakan lockdown.

"Kita telah melihat di negara-negara di seluruh dunia, saya tidak berbicara soal Eropa saja, saat pelonggaran lockdown, ketika langkah-langkah jarak sosial melonggar, orang kadang-kadang menafsirkan, 'OK, ini sudah berakhir'," ujar juru bicara WHO Margaret Harris mengutip Reutersm Jumat (5/6/2020) dalam pengarahan harian WHO di Jenewa.

"Ini belum selesai. Ini belum berakhir sampai tidak ada virus di mana pun di dunia,” katanya.

Merujuk data Universitas Johns Hopkins, Jumat (4/6/2020) pukul 11.25 virus corona telah menjangkiti 6.635.004 orang di seluruh dunia.

Pasien yang meninggal 391.179 dan 2.870.596 orang sembuh dari COVID-19, penyakit yang disebabkan virus corona dan sudah menyebar ke 188 negara/wilayah.

Amerika Serikat menjadi negara yang paling terdampak virus corona, dengan kasus infeksi 1.872.660 dan 108.211 kematian.

Melanjutkan penelitian hidroksiklorokuin

WHO memutuskan melanjutkan ujicoba obat malaria hidroksiklorokuin setelah penelitian menyebut obat itu dianggap meningkatkan risiko kematian pada pasien virus corona, telah ditarik kembali karena masalah data.

Tiga penulis studi mengatakan mereka tidak bisa lagi menjamin keabsahan penelitian tersebut karena Surgisphere, sebuah perusahaan layanan kesehatan yang memasok data, tidak akan mengizinkan audit independen terhadap dataset-nya.

Padahal, penelitian ini menjadi dasar WHO menghentikan uji coba hidroksiklorokuin karena adanya kehawatiran soal aspek keselamatan.

Kendati begitu, para pemimpin dunia termasuk Presiden AS Donald Trump terus menggembar-gemborkan penggunaannya.

Kepala eksekutif Surgisphere Sapan Desai, satu dari empat peneliti studi tersebut, mengatakan kepada surat kabar The Guardian bahwa ia akan bekerja sama dengan audit independen tetapi dia menegaskan mentransfer data akan "melanggar perjanjian klien dan syarat kerahasiaan".

