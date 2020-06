KERUSUHAN yang terjadi di berbagai kota di Amerika Serikat (AS) menyusul kematian George Floyd membuat para gubernur negara bagian menerjunkan Garda Nasional dan menerapkan jam malam untuk mengendalikan situasi.

Selain mengamankan jalannya demonstrasi dan mencegah terjadinya kerusuhan, pasukan Garda Nasional tampaknya juga menggunakan cara-cara damai untuk berinteraksi dengan massa, seperti yang terlihat dalam salah satu video yang viral di media sosial.

Dalam video yang telah ditonton lebih dari 7,3 juta kali dan beredar di media sosial, pasukan Garda Nasional di Atlanta, Georgia tampak berjoget mengikuti lagu dan tarian “Macarena” yang populer pada 90-an. Video itu dilaporkan difilmkan di pusat kota Atlanta pada Jumat (5/6/2020) sekira 15 menit sebelum jam malam diberlakukan.

Kejadian itu direkam dari berbagai sudut oleh banyak orang, mulai dari juru kamera televisi dari helikopter hingga warga setempat menggunakan ponsel mereka.

Media lokal menyebut aksi para tentara itu sebagai "momen sempurna" perdamaian dan kerendahan hati setelah lebih dari seminggu protes, kerusuhan, dan konfrontasi antara demonstran dan polisi”.

SKYFOX 5 was over downtown Atlanta where protesters and @GeorgiaGuard were dancing the Macarena. Tonight's curfew in the city begins at 8 p.m. pic.twitter.com/W4GM4aEibG— FOX 5 Atlanta (@FOX5Atlanta) June 5, 2020