Setelah 12 Minggu menjalankan kegiatan dari rumah saja, masyarakat kini bersiap menghadapi New Normal sebagai babak baru dari pandemi Covid-19. Di era baru ini, masyarakat mulai diperbolehkan untuk beraktivitas di luar rumah, dengan syarat wajib mematuhi protokol New Normal untuk mencegah penyebaran virus. Untuk menjamin keselamatan masyarakat, pemerintah menerapkan beberapa protokol New Normal, seperti pembatasan penumpang transportasi umum, pengaturan jam operasional di sejumlah toko dan tempat perbelanjaan, dan sebagainya.

Lalu, persiapan apa saja yang bisa dilakukan sendiri untuk menghadapi New Normal?

1. Siapkan New Normal Starter Kit

Mempersiapkan New Normal Starter Kit menjadi salah satu rutinitas saat New Normal. Pastikan membawa beberapa buah masker cadangan, selain masker yang sedang dipakai. Persiapkan juga pouch khusus untuk menyisihkan masker yang sudah dipakai. Untuk mencegah infeksi virus, jaga kebersihan tangan dengan mempersiapkan tisu basah, hand sanitizer dengan kandungan alkohol minimal 60%, dan sabun. Sediakan juga disinfektan untuk menghilangkan virus pada benda atau ruangan. Bawa juga peralatan makan dan minum, alat ibadah pribadi, dan helm bagi pengguna ojek online untuk mengurangi risiko penjangkitan virus.

2. Selalu Kenakan Masker

Gunakan selalu masker ketika berada di tempat umum dan selama berada di kantor. Agar masker tetap efektif, pastikan ukuran masker yang dikenakan sesuai dengan wajah dan menutupi hidung, mulut, dan dagu dengan sempurna. Jangan lupa untuk menyediakan masker cadangan, dan mengganti masker kain setiap 4 jam, kemudian mencucinya dengan deterjen sehabis digunakan.

3. Menjaga Kebersihan Tubuh

Pastikan untuk selalu menjaga kebersihan dengan mencuci tangan selama 20 detik untuk meminimalisir penyebaran kuman dan penyakit. Bila tidak memungkinkan, gunakan hand sanitizer yang sudah dipersiapkan. Jangan menyentuh area mata, hidung, mulut dengan tangan kotor. Setelah sampai ke tempat tujuan, segerakan mencuci tangan dengan sabun. Pastikan juga untuk segera mandi setelah melakukan aktivitas di luar rumah.

4. Menjaga Jarak Aman

Meskipun aktivitas sudah kembali seperti semula, jangan lupa untuk tetap menerapkan praktik physical distancing dan hindari kontak fisik dengan orang lain. Sebisa mungkin tetap menjaga jarak minimal 1 meter dengan rekan kerja selama di kantor. Dan bagi yang masih memanfaatkan transportasi umum untuk beraktivitas, pastikan selalu menjaga jarak dengan penumpang lainnya baik ketika antri ataupun saat berada dalam kendaraan umum.

5. Rutin Berolahraga

Selama masa pandemi Covid-19, olahraga menjadi hal yang sangat krusial. Rutin berolahraga dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh dan melawan penyakit. Lari di sekitar tempat tinggal, bersepeda, atau bisa mencoba olahraga di rumah saja seperti yoga, push-up, dengan memanfaatkan video dari internet. Jangan lupa untuk selalu menjaga jarak ketika berolahraga di luar ruangan. Lakukan olahraga secara rutin untuk memperkuat imun dalam melawan penyakit.

6. Hindari Menyentuh Langsung Benda-Benda di Tempat Umum

Hal lain yang harus diperhatikan saat New Normal adalah menghindari menyentuh secara langsung benda-benda yang memerlukan kontak, seperti gagang pintu, tombol lift, hingga tombol mesin ATM. Dilansir dari WHO, virus corona dapat bertahan selama 2-5 hari pada benda, tergantung materialnya. Pada stainless steel misalnya, dapat bertahan hingga 2 hari, sedangkan pada kayu dan material kaca dapat bertahan hingga 4 hari. Pada kertas, virus dapat bertahan 4-5 hari, sedangkan pada material plastik dapat bertahan hingga 5 hari. Meskipun tidak menyertakan Covid-19 dalam penelitian, tidak ada indikasi bahwa sifat penyebab virus corona Wuhan berbeda dengan jenis virus corona lainnya.

Sebagai alternatif, gunakan siku untuk mendorong pintu atau gunakan sarung tangan untuk menekan tombol lift dan mesin ATM. Jika terpaksa memegang langsung, segera cuci tangan dengan sabun setelah menyentuh benda yang berada di ruang publik. Sebagai upaya menghilangkan virus pada benda mati, dapat juga dibersihkan dengan disinfektan sebelum disentuh.

7. Konsumsi Makanan Sehat

Sama seperti olahraga, persiapkan diri dengan mengonsumsi makanan sehat dan bergizi yang dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh dan menangkal penyakit. Penting juga untuk menjaga energi di era New Normal mengingat terbiasa melakukan kegiatan di rumah saja dalam beberapa bulan ke belakang. Selama masa pandemi, sebaiknya lebih memperhatikan asupan makanan yang dikonsumsi oleh tubuh. Salah satunya dengan membatasi asupan gula dan lemak, kemudian mengonsumsi cukup serat dan protein.

Selain mengonsumsi sayuran dan buah-buahan, mengonsumsi sarang walet terbukti bagus untuk mencegah berbagai penyakit. Dengan kandungan asam sialat, Epidermal Growth Factor (EGF), asam amino dan mineral dalam sarang walet mendukung upaya peningkatan sistem imun, pencegahan virus, dan mempercepat pemulihan penyakit.

Manfaat sarang walet dapat dinikmati lebih praktis di dalam Program Sehat Realfood Ever Glow yang memiliki ekstrak kurma di dalamnya. Realfood Ever Glow mengandung antioksidan dan proantosianidin, beta karoten, beta sitosterol, fenol, dan juga selenium dari buah kurma yang dapat membantu melindungi mukosa lambung. Selain itu kandungan serat dan senyawa aktif pada kurma mampu menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh. Kandungan serat kurma juga lambat dicerna sehingga dapat menjadi cadangan energi yang baik untuk tubuh.

Selain Ever Glow, terdapat beberapa Program Sehat Realfood lain yang bisa dikonsumsi sesuai kebutuhan, diantaranya Stay Fit, Ever Glow, Forever Young, Forever Young+, Royal Wellness, Wonder Mom, dan Pure Wellness. Program ini aman dikonsumsi karena diproduksi dengan teknologi modern dan steril sesuai dengan standar ISO 22000, tersertifikasi HALAL dan BPOM, dan tidak menggunakan bahan berbahaya seperti pengawet, pemanis buatan, serta pewarna sehingga aman dikonsumsi untuk segala usia. Temukan info lengkap kandungan sarang walet .

CM

(yao)