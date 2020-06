NEW DELHI - Beberapa bagian dari Ibu Kota India, Delhi, telah disiagakan setelah segerombolan belalang menyerbu daerah pinggiran kota. Menurut laporan media, ini adalah pertama kalinya bagian Gurgaon melihat invasi belalang.

Rekaman di media sosial menunjukkan puluhan ribu serangga terbang di atas bangunan dan mendarat di atap.

Dilaporkan BBC, India mengalami invasi belalang terburuk dalam beberapa dekade. Kawanan, yang berasal dari wilayah Tanduk Afrika itu, telah melahap tanaman di beberapa negara.

Pada Sabtu (27/6/2020), Menteri Lingkungan Delhi Gopal Rai meminta otoritas distrik di selatan dan barat kota untuk tetap waspada, demikian dilaporkan Times India.

Penduduk di Gurgaon diminta untuk membuat suara keras dengan panci dan wajan atau drum untuk mengusir belalang.

Swarm of locusts in Gurugram now.. flying past the metro station .. ok then #2020 #locustswarms #Gurgaon pic.twitter.com/awhnhpoQEl— Gargi Rawat (@GargiRawat) June 27, 2020